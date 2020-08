"Trengolas". O festival de circo do Porto para fazer a catarse da pandemia

A pandemia fechou a porta ao "Trengo", mas abriu a janela ao "Trengolas" que, de 28 de agosto a 19 de setembro vai levar aos espaços públicos da cidade do Porto cerca de 20 apresentações de circo contemporâneo de artistas residentes em Portugal, co-produzidas pela companhia Erva Daninha e pela Ágora - Empresa Municipal de Cultura e Desporto

Em declarações à Renascença, Julieta Guimarães, da organização, explica que "o primeiro grande objetivo, este ano, foi pensar nos artistas e nos técnicos e não os deixar sem trabalho por causa deste espetáculo que foi cancelado por causa da pandemia".

Por outro lado, "tem que haver uma janela de esperança para um possível normal em que as pessoas possam continuar a desfrutar do que já fazíamos. Estamos a precisar de nos divertir, de fazer uma catarse da pandemia".

O "Trengolas" arranca com o espetáculo "Asas de Areia", pela companhia Teatro do Mar, "uma peça parte da realidade dos refugiados e que está muito ligada a esta ideia de libertação, de estarmos presos, de vivermos numa linha muito ténue em equilíbrio", explica Julieta Guimarães.

A apresentação inclui performance em arame, "o que nos transmite a ideia de que temos de estar sempre em equilíbrio e que a liberdade é um bem fundamental".

"Depois, temos, também, 'Por um Fio', de Daniel Seabra, que aborda a ideia de dependermos uns dos outros e do risco que isso representa."

Numa lógica mais descontraída e divertida, o festival apresenta "Crasshduo_Circus", pela companhia Crassh e, ainda, "Tosta Mista", "um palhaço alemão que vive em Portugal há muitos anos, para nos divertir um pouco e fazer-nos esquecer esta tragédia que temos vivido nos últimos meses".

O "Trengolas" abre também espaço para propostas de jovens criadores "que vão trabalhar uma variedade imensa de técnicas de circo" em espaços exteriores icónicos da cidade do Porto.

"Do Parque de São Roque - será a primeira vez que vamos habitar estes espaço - ao Palácio de Cristal, com apresentações inseridas na Feira do Livro, passando, também pela Praça D. João I com espetáculos inseridos na programação do Rivoli - Teatro Municipal do Porto", conclui Julieta Guimarães.