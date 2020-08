Sporting prossegue estágio em Lagos com mais uma sessão de treino

O Sporting voltou a treinar, esta quarta-feira, em Lagos, no estágio de pré-temporada que a equipa leonina realiza no Algarve.

De acordo com a nota de treino do clube, "voltou a ser visível a intensidade imposta por Rúben Amorim, tendo os jogadores respondido da melhor forma". O treinador e antigo jogador participou ativamente no treino, com bola.

"A vertente táctica foi privilegiada com grande intervenção de toda a equipa técnica, que deu o exemplo em campo, numa sessão de trabalho bastante intensa de forma a preparar os atletas para a competição", diz ainda o clube.

Os jogadores fizeram trabalho de recuperação física durante a parte da tarde.

O Sporting volta a treinar na quinta-feira, com 15 minutos abertos à comunicação social e com as declarações de um jogador. Na sexta-feira, o Sporting defronta o Sporting num jogo de preparação para a nova época.