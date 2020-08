Pedro Porro ciente da responsabilidade do Sporting. "Queremos ganhar troféus"

Pedro Porro, novo lateral do Sporting, quer lutar por troféus no clube leonino. O espanhol revelou as suas expetativas, em declarações à "SportingTV", e acredita que a equipa apenas precisa de confiança para ser muito forte.

"Sabemos que somos um grande clube, temos de procurar os objetivos e ganhar troféus. Vamos dar tudo pelo clube, os adeptos apoiam-nos e temos de dar 100%. É um grupo que só precisa de um pouco mais de confiança e seremos um grupo muito forte", disse.

Depois de duas temporadas na La Liga, no Girona e Valladolid, o lateral chega ao Sporting por empréstimo do Manchester City.

"Estou preparado para jogar ao mais alto nível. Estive vários anos na elite em Espanha, no primeiro ano joguei muito e no segundo menos, mas também estive nas seleções. Quero dar o máximo e vamos ver o que acontece", acrescenta.

O Sporting está no Algarve a realizar um estágio, em Lagos, um período de treino intensivo, como reconhece o espanhol de 20 anos.

"A pré-época é dura, temos de trabalhar muito para chegar ao campeonato no máximo nível. O treinador está a trabalhar ao máximo e estamos unidos, que é o mais importante. Ele pede intensidade a todos e para estarmos concentrados e é isso que estamos a fazer", termina.