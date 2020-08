Troféu reconhece trabalho dos voluntários em Portugal

É a 12.ª edição do Troféu Português do Voluntariado, um prémio que visa "reconhecer o trabalho dos voluntários em Portugal".

A Confederação aponta três objetivos concretos, a saber: "promover o voluntariado como exercício de cidadania ativa, de solidariedade e de dádiva, na construção do bem comum; valorizar o voluntariado que contribua para a melhoria das condições de vida nas comunidades e ainda divulgar boas práticas de voluntariado para potenciar a sua replicação e/ou a realização de novos projetos de voluntariado."

As candidaturas, que terminam a 15 de Setembro, podem ser apresentadas por "organizações privadas com ou sem fins lucrativos, legalmente constituídas e sediadas em território nacional e entidades públicas nacionais".

O galardão pode ser atribuído em quatro categorias diferentes: geral, jovem (entre os 16 e os 30 anos), sénior (idade igual ou superior a 65 anos) e carreira (um percurso relevante e continuado igual ou superior a 15 anos).

A organização apresenta diversos âmbitos onde os projetos de voluntariado devem ser enquadrados, como ação cívica e comunitária, ação social, ciência e cultura, cooperação para o desenvolvimento, defesa do consumidor, do património e do ambiente, proteção animal, direitos humanos, educação, emprego e formação profissional.

O site da Confederação Portuguesa do Voluntariado disponibiliza o regulamento.

Este ano vai haver uma "edição específica para a Região Autónoma dos Açores", cujas candidaturas, neste caso específico, começam a 1 de Setembro e terminam a 15 de Outubro.



Os vencedores serão anunciados no Dia Internacional do Voluntariado que se assinala a 5 de Dezembro.