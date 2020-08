Tiquinho Soares: "O Benfica reforçou-se bem, que vença o melhor"

Tiquinho Soares, avançado do FC Porto, admite que o Benfica se tem reforçado bem no mercado de transferências. Ainda assim, o ponta-de-lança brasileiro diz, em entrevista à "ESPN", que isso será bom para o futebol português.

"Eles está a reforçar-se bem. Acredito que o FC Porto também fará isso e que vença o melhor na próxima temporada. O futebol português agradece. Teremos grandes jogos", disse.

Depois de mais um título conquistado, o ponta-de-lança falou sobre as suas estatísticas ao longo da carreira no FC Porto. Soares admite satisfação com a época realizada.

"Nós às vezes definimos metas de golos. Fiz 23 no ano passado, no outro fiz 21. Esse ano fiz 19, não sou Cristiano Ronaldo da vida, mas procuro fazer o máximo de golos possível. Acho que vivemos dos golos. Eu tive altos e baixos, mas fico feliz pela minha temporada", diz.

A nível coletivo, o FC Porto conquistou o título e a Taça de Portugal. Soares destaca o bom ambiente no balneário: "O balneário do Porto é muito bom. Não tem ninguém a querer aparecer mais do que o outro. O grupo tem um foco só: o título".

Sobre os rumores que associaram Soares à saída para a Roma ou China, o brasileiro diz que nada sabe sobre o assunto: "Foram especulações que surgiram e meu empresário não me passou isso. Nada que seja real. Eu tenho mais um ano de contrato até o final de maio de 2021", diz.

Seleção portuguesa pode ser opção

Em Portugal há várias temporadas, Soares não descarta a possibilidade de representar a seleção portuguesa.

"Não podemos descartar nada. Se acontecer eu vou ficar feliz demais. Estou há seis anos aqui e muito adaptado, se pintar oportunidade não verei problema. Eu dei entrada no passaporte porque tenho uma filha portuguesa e é bom para o futuro da nossa família", diz.

No entanto, também continua atento a uma possível oportunidade na seleção brasileira, na qual Tite já admitiu estar atento ao jogador portista.

"Nunca ninguém entrou em contato comigo sobre isso. Saiu uma vez no jornal que o Tite estava atento a mim, mas sei o tanto de jogadores que o Brasil tem. Não sou obcecado com isso. Se um dia acontecer, acho que não vou nem dormir, mas sou tranquilo com isso", termina.