FC Porto continua pré-época com sessão dupla de treino

O FC Porto realizou, esta quarta-feira, duas sessões de treino, no âmbito da primeira semana de pré-época da equipa portista.

Sérgio Conceição orientou um treino de manhã e outro à tarde, com 28 jogadores à disposição. Shoya Nakajima continua ausente, assim como Zé Luís, que está em isolamento depois de um contato próximo com um caso de Covid-19.

Marcano é o único nome no boletim clínico e realizou tratamento à lesão no joelho contraída no final da última época.

O FC Porto volta aos trabalhos na quinta-feira, no Olival.