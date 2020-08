Transferência de utentes de lar em Marvila vai continuar até setembro

Veja também:

A transferência de utentes de um lar de Marvila, em Lisboa, gerido pela Fundação D. Pedro IV, vai prolongar-se até ao fim de setembro, apesar de o acordo de cooperação terminar esta quinta-feira, dia 27.

A fundação denunciou o contrato que mantinha com a Segurança Social em maio, em plena pandemia de Covid-19, levando à necessidade de transferência de 140 idosos e 20 deficientes profundos que vivem no lar Mansão de Santa Maria, em Marvila. A situação de falta de acordo com a Segurança Social para manter o lar em funcionamento, contudo, já era anterior à pandemia.

À Renascença, o Instituto da Segurança Social garante que conseguiu colocação para todos os utentes, mas a complexidade da situação não permite uma transferência rápida.

“As transições de utentes entre instituições têm uma complexidade muito superior, tem procedimentos adicionais de testagem, há períodos de isolamento dos utentes. é um processo muito mais moroso para garantirmos que são cumpridas as orientações da Direção Geral da Saúde e, acima de tudo, garantir a saúde, o bem-estar e a estabilidade dos utentes”, justifica Ana Vasques, vogal do conselho diretivo do Instituto de Segurança Social. Por isso, acrescenta, “temos estado em negociações com a Fundação D. Pedro IV para que a transferência se possa fazer até ao final de setembro”.