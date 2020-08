Madeira com seis novos casos de Covid-19

Veja também:

A Madeira registou esta quarta-feira seis novos casos de covid-19, sendo três de transmissão local no Porto Santo, onde decorre uma investigação epidemiológica envolvendo 17 pessoas originada numa visitante que passou férias na ilha, informou a autoridade regional de saúde.

“Hoje, há seis novos casos positivos a reportar, pelo que a região contabiliza agora um total cumulativo de 148 casos confirmados de covid-19”, lê-se no relatório divulgado pelo Instituto de Administração de Saúde da Madeira (IASAÚDE).

Sobre os novos casos confirmados, o IASAÚDE acrescenta que duas são situações importadas, uma com origem na África do Sul e outra na Região de Lisboa e Vale to Tejo, havendo ainda quatro situações de transmissão local, três dos quais identificados no Porto Santo e outro no concelho do Funchal, ilha da Madeira.

O IASAÚDE realça que “os casos diagnosticados no Porto Santo têm associação a um caso confirmado na terça-feira na Região de Lisboa e Vale do Tejo, de um viajante que esteve na Região Autónoma da Madeira desde o período de incubação da doença”.

A autoridade regional de saúde adianta que “a investigação epidemiológica desta cadeia de transmissão já permitiu identificar 17 contactos no concelho do Porto Santo”, tendo surgido três casos positivos confirmados, oito em que os resultados deram negativos e outros seis ainda aguardam os resultados das análises efetuadas.

“Todos os contactos permanecem em isolamento e a investigação epidemiológica continua em curso”, menciona o relatório.

Sobre o caso de transmissão local identificado no concelho do Funchal, refere que se trata de uma situação associada “a viajantes provenientes da Região Norte”, existindo “já dois contactos identificados que aguardam resultados laboratoriais” e decorre a respetiva investigação epidemiológica.

Na mesma informação, o instituto reforça que, “desde terça-feira, foram ainda identificadas seis situações de viajantes que se encontram em estudo pelas autoridades de saúde”, tendo sido efetuadas as análises laboratoriais e estão em curso também as investigações epidemiológicas.

Assim, o arquipélago da Madeira mantém “o total cumulativo de 118 casos recuperados de covid-19” e três dezenas de casos ativos, “dos quais 25 são importados identificados no contexto das atividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira e cinco são de transmissão local.

Dezoito pessoas que são casos positivos estão a cumprir isolamento numa unidade hoteleira e 11 em alojamento próprio.

O IASAÚDE indica que, “à data, 17.903 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da região, com recurso à aplicação ‘MadeiraSafeToDiscover’”, estando 7.725 destas em situação de vigilância ativa.

Segundo o relatório, na Região Autónoma da Madeira foram processadas 70.819 amostras para teste PCR no laboratório de Patologia Clínica do Serviço Regional de Saúde, até o final de terça-feira, “1.805 das quais foram processadas nas últimas 24 horas”.

No que diz respeito à operação de rastreio de viajantes que decorre nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, a autoridade regional de saúde reporta um total cumulativo de 38.729 colheitas para teste à covid-19 realizadas até às 17:00 do dia de hoje.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 820 mil mortos e infetou mais de 23,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.807 pessoas das 56.274 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.