Lisboa. Até 9 de setembro, passar na Praça de Espanha à noite será mais complicado

A partir desta quarta-feira e até 9 de setembro, o trânsito na Praça de Espanha, em Lisboa, vai estar condicionado entre as 21h00 e as 5h00. Em causa estão trabalhos de repavimentação.

A Câmara de Lisboa refere que os trabalhos de repavimentação no âmbito das obras de requalificação da rede viária e dos espaços exteriores da zona podem levar ao corte total ou pontual do trânsito nestes períodos.

Os trabalhos arrancam esta quarta e afetam o ramo de entrada da Avenida dos Combatentes para a Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, a Avenida Columbano Bordalo Pinheiro no sentido Sete Rios e zonas de viragem desta artéria (via norte).

Está prevista uma interrupção na via norte na totalidade, condicionando o acesso à Avenida Columbano Bordalo Pinheiro e à Rua Professor Lima Bastos.

O desvio do trânsito será feito através da Avenida dos Combatentes/Avenida Calouste Gulbenkian/Rua de Campolide e/ou Avenida dos Combatentes/Avenida Calouste Gulbenkian/Rua Cardeal Saraiva/Avenida José Malhoa/Rua Basílio Teles.

O acesso será apenas disponibilizado a viaturas de emergência.

Até 9 de setembro, ruas e avenidas da zona vão ser afetadas de forma pontual ou total, sempre com alternativas.

As obras do novo Parque Urbano da Praça de Espanha começaram em 13 de janeiro e deverão estar concluídas este ano.

Na altura do lançamento da obra, o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, disse que as obras vão incluir "um número muito significativo de árvores", zonas de "clareiras de fruição", parques infantis, esplanadas e quiosques, retomando a água como "elemento central" do espaço.