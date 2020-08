​Governo acredita que providência cautelar não vai travar Festa do Avante

“Temos orientações genéricas para os espetáculos, para a restauração, para todos os setores e essas orientações serão utilizadas para o evento Festa do Avante”, sublinhou Graça Freitas.

Na mesma conferência de imprensa, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, adiantou que a organização da Festa do Avante tem um primeiro documento, “que vai sendo refinado”, e que o grande objetivo é evitar aglomerados nas vias de circulação, entradas e saídas do evento.

"Acredito que não terá qualquer efeito suspensivo, mas obviamente que o ministério acata as decisões judiciais", sublinhou Marta Temido.

"Relativamente à providência cautelar contra a Festa do Avante, o ministério apenas tem o conhecimento dessa ação através da comunicação social, portanto não nos é possível pronunciar sobre ela", disse a ministra.

A providência cautelar para travar a Festa do Avante não deverá ser bem-sucedida nos tribunais, afirma a ministra da Saúde, Marta Temido.

A diretora-geral da Saúde admite que festa de rentrée do Partido Comunista, que decorre de 4 a 6 de setembro, na Quinta da Atalaia, no Seixal, “tem uma característica especial, porque a sua tipologia é diferente dos outros eventos”.

A Festa do Avante, refere, junta num único evento vários setores diferentes, como a restauração, exposições, espetáculos musicais e comícios.

“E é por isso que este evento é complexo, porque além de ter vários segmentos de atividade que são diferentes, com regras diferentes, tem circuitos por onde as pessoas têm obrigatoriamente de circular para ter acesso a estes pontos e o nosso grande objetivo é que em cada tipologia de eventos se apliquem as regras próprias e depois nas entradas e saídas se evitem aglomerados de pessoas”, sustenta Graça Freitas.

A Direção-Geral da Saúde conta com a organização para garantir que a circulação dentro do recinto decorre da melhor maneira.

“A organização do evento vai ter de ser muito pró-ativa – e já disse que o seria – a orientar as pessoas no sentido de que elas não se aglomerem em determinados pontos, nomeadamente nas vias de circulação entre diferentes setores da festa”, afirma.

Graça Freitas diz que o parecer sobre a Festa do Avante vai ser tornado público, “se todas as partes estiverem de acordo”, mas não há metodologia nova, frisou.

Portugal registou mais duas mortes e 362 casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico revelado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS). É o maior número de novas infeções desde 15 de julho.

O número de óbitos aumenta para 1.807 e o de infeções para 56.274 desde a chegada da pandemia ao país, no início de março.

MAPA DA COVID-19