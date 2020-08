Covid-19: Apresentador ​Jorge Gabriel está em quarentena

Veja também:

O apresentador televisivo Jorge Gabriel faz parte do grupo em quarentena depois de ter contactado com uma pessoa com Covid-19 durante umas férias em Porto Santo.



Numa mensagem divulgada na rede social Instragram, o animador das manhãs da RTP garante que está “ótimo” e “sem problema algum”.

Jorge Gabriel, que está a cumprir uma quarentena de 14 dias na sua casa, em Lisboa, revela que já realizou um primeiro teste, que deu resultado negativo.

“Porém, não quer isto dizer que eu não tenha já contraído a Covid-19. E é exatamente por causa disso que eu estou em casa nas próximas duas semanas, por o teste não conseguir dar uma resposta 100% real aos dias anteriores que eu vivi”, explica.

O apresentador da RTP conta que esteve em contacto com uma amiga com Covid-19 durante o período de férias que passou, recentemente, em Porto Santo.

Jorge Gabriel adianta que a sua família também já realizou testes e está confinada a aguardar os resultados, em Porto Santo.

Catorze pessoas estão em quarentena, 11 das quais no Porto Santo, depois de terem contactado com uma visitante que esteve na ilha e acusou positivo após o regresso ao continente.

"Não existe qualquer caso positivo no Porto Santo", declarou fonte do Instituto da Administração de Saúde da Madeira (IASAÚDE).

Na mensagem divulgada esta quarta-feira, Jorge Gabriel refere que a amiga testou positivo já no regresso a Lisboa.