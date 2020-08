Centros de dia vão reabrir em Lisboa e Vale do Tejo

“Os centros de dia têm vindo a reabrir, paulatinamente, e na Área Metropolitana de Lisboa começarão dentro de dias a reabrir. Não direi que vão reabrir todos aos mesmo tempo e com a capacidade esgotada”, afirma o presidente da CNIS.

Em declarações à Renascença , o padre Lino Maia garante estarem criadas as condições para que também essa região do pais possa reabrir os centros de dia. A medida deverá ser oficializada, quinta-feira, em Conselho de Ministros.

Os centros de dia da região de Lisboa e Vale do Tejo vão começar a reabrir nos próximos dias, avança o presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social (CNIS).

A reabertura daqueles equipamentos vai acontecer de forma gradual e com todos os cuidados, sublinha o padre Lino Maia.

“Eu penso que até ao fim do ano, até porque tememos todos uma nova onda de vírus, nunca será uma frequência de 100%, porque põe-se o problema do transporte dos doentes e do distanciamento”, afirma o presidente da CNIS.

As instituições particulares de solidariedade social (IPSS) começaram a reabrir os centros de dia, a 15 de agosto, mas em Lisboa e Vale do Tejo a medida foi adiada devido ao maior número de casos de Covid-19.



Portugal registou mais quatro mortes e 192 casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico revelado terça-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de óbitos aumenta para 1.805 e o de infeções para 55.912 desde a chegada da pandemia ao país, no início de março.

