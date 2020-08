Bastonário aos médicos. “Primeiro-ministro não transmitiu fielmente” o que se passou na reunião

Poucas horas depois das declarações conjuntas nos jardins de São Bento, que aparentaram umas tréguas entre a Ordem dos Médicos e o primeiro-ministro, o bastonário Miguel Guimarães enviou uma carta aos clínicos a queixar-se da conduta da António Costa.

O representante da classe médica acusa o chefe do Governo de não ter sido fiel ao que se passou na reunião de terça-feira, que durou quase três horas, e reafirmar que o apoio sanitário aos lares deve ser contratado de forma privada.

“Em vários momentos da reunião, foi reconhecido pelo primeiro-ministro que os médicos cumpriram a sua missão no lar de Reguengos de Monsaraz e em todo o país e que as declarações à margem de uma entrevista ao ‘Expresso’, vindas a público no fim-de-semana, não correspondem ao que pensa sobre os médicos”, escreve.

“O próprio primeiro-ministro reconheceu que as palavras proferidas na entrevista eram contraditórias com o seu pensamento sobre os médicos”, adianta Miguel Guimarães na carta que enviou aos médicos e a que a Renascença teve acesso.

“No entanto, após a reunião, na conferência de imprensa conjunta, quando o primeiro-ministro manifestou publicamente o seu apreço e consideração pelos médicos portugueses, não relevou a mensagem de retratamento da mesma forma enfática que aconteceu na reunião”, queixa-se o bastonário.