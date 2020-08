Kim Jong-un voltou a aparecer para pedir à Coreia do Norte que se prepare para o coronavírus

O líder supremo da Coreia do Norte, Kim Jong-un, alertou o país para os perigos da pandemia da Covid-19 e para o tufão Typhoon Bavi. O aviso foi feito, esta terça-feira, numa festa do partido, após terem existido especulações sobre o estado de saúde do líder norte-coreano.

A notícia foi dada pela BBC, cintando os medias norte-coreanos. Kim Jong-un destacou que existem “alguns atalhos” por parte do estado para conter “este vírus maligno”.

Num momento em que o número de casos mundiais ultrapassa os 23 milhões, a Coreia do Norte ainda não confirmou nenhum caso do novo coronavírus.

A Coreia do Norte fechou as fronteiras em janeiro, para prevenir a propagação da Covid-19. Apesar de já ter existido um caso suspeito, foi, entretanto, desmentido pelos media norte-coreanos. Desde aí que, regularmente, existiam avisos de que não há casos no país. Há semanas que esses alertas não passam.

Na semana passada, Kim Jung-un admitiu que o seu plano económico de 2020 tinha falhado, encontrando-se agora a preparar um novo.

Cerca de 10 milhões de pessoas não têm acesso a comida na Norte Coreia, segundo as Nações Unidas, estando dependentes das colheitas. Para além do tufão Typhon Bavi estar prestes a atingir o país, o centro meteorológico da BBC prevê tempestades com precipitações de 200 a 300 mm.