Jovem “morta” prestes a ser embalsamada estava, afinal, viva

Timesha Beauchamp, uma jovem de 20 anos, natural de Detroit, estava prestes a ser embalsamada quando abriu os olhos. Beauchamp tinha sido dada como morta pelo hospital local. A informação foi avançada, esta terça-feira, pela agência Associated Press.

Segundo o advogado contratado pela família, Geoffrey Fieger, em declarações à WXYZ-TV, “já se tinha começado a drenar o sangue da jovem”.

Tudo começou no domingo, quando os bombeiros de Southfield, cidade do estado do Michigan situada a cerca de 200 quilómetros de Detroit, souberam que uma mulher de 20 anos se encontrava inanimada. Os paramédicos realizaram as técnicas de reanimação durante 30 minutos, mas sem sucesso, o que os levou a entrar em contacto com um médico de emergência, adiantou o departamento dos bombeiros.

Timesha Beauchamp acabou por ser declarada morta pelo médico contactado, a partir da informação fornecida pelos bombeiros no local. O corpo foi enviado para a funerária local.

Já na funerária, cerca de uma hora depois, os funcionários verificaram que a jovem estava a respirar. A equipa médica de emergência foi chamada de imediato ao local.

“Estavam prestes a embalsamá-la, o que torna tudo mais assustador”, contou o advogado.

O médico que determinou que a jovem estava morta teria dito, segundo os bombeiros, que a vítima não precisava de autópsia e que o corpo podia ser entregue à família. A porta-voz do Centro Médico de Detroit adiantou que Beauchamp se encontrava em estado grave na noite de segunda-feira.

A mãe da jovem, Erica Lattimore, disse à WDIV-TV que “o [seu] coração estava pesado. Alguém declarou a minha filha como morta e ela nem está morta”.

O departamento de Southfiled já anunciou que inicou uma investigação interna para apurar os factos, sublinhando, contudo, que tanto os bombeiros como a polícia seguiram os procedimentos previstos.