Jacob Blake. Tiroteio no Wisconsin faz um morto e dois feridos no terceiro dia de protestos

Segundo a agência Reuters, a polícia de Kenosha foi chamada devido a “incidente doméstico” no domingo à tarde. Ao que tudo indica, Blake estaria a tentar separar pessoas envolvidas na discussão quando foi abordado pelos agentes que, no início, terão tentado usar um taser.

Um tiroteio na cidade americana Kenosha, no estado de Wisconsin, fez um morto e dois feridos. Os tiros foram disparados durante o terceiro dia de protestos após um homem negro ter sido atingido sete vezes, nas costas, por um polícia.

Blake pode ficar paralisado

“Vai ser preciso um milagre para que volte a andar”, disse um dos advogados da família aos jornalistas.

Blake sofreu múltiplos ferimentos no corpo: no braço, rim, fígado e coluna vertebral.

Em declarações à imprensa, o pai da vítima descreveu o tiroteio como “uma tentativa de assassinato sem sentido”. “Dispararam sete vezes sobre o meu filho…sete vezes como se não tivesse importância, mas o meu filho é importante”, afirmou emocionado.

O advogado da família revelou que os três filhos de Blake (com três, cinco e oito anos) se encontravam dentro do carro, no momento dos disparos.



Os agentes polícias envolvidos no incidente foram colocados em licença administrativa, enquanto decorrem as investigações ao caso.