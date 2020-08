Grécia vai prolongar águas territoriais. Turquia faz avisos

A Grécia tenciona estender para 12 milhas o limite ocidental das suas águas territoriais no Mar Jónico, anunciou esta quarta-feira o primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis.



“A Grécia vai estender as suas águas territoriais a ocidente de seis para 12 milhas náuticas”, declarou o chefe do Governo de Atenas durante um debate com deputados.

A Itália e a Albânia já foram informadas oficialmente pelo Governo de Atenas. Dentro em breve deverá chegar uma proposta legislativa para aprovação no Parlamento grego.

Grécia e Itália assinaram um acordo sobre fronteiras marítimas, em junho deste ano, que define uma zona económica exclusiva e resolve diferendos antigos sobre quotas de pesca no Mar Jónico, um braço do Mediterrâneo delimitado pela Itália, Albânia e Grécia.

A notícia é conhecida numa altura em que Grécia e Turquia mantêm um braço de ferro sobre a disputada dos recursos energéticos no Mediterrâneo.