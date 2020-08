Componente de repelente de insetos pode matar o novo coronavírus?

Veja também:

Cientistas militares britânicos descobriram que um dos componentes dos repelentes para insetos pode eliminar a estirpe do coronavírus que provoca a Covid-19, avançou esta quarta-feira a Sky News.



O produto em causa chama-se Citriodiol e é conhecido por eliminar outros tipos de coronavírus.

O Citriodiol pode oferecer uma camada de proteção adicional contra a Covid-19, de acordo com os cientistas do Laboratório Militar de Ciência e Tecnologia (DSTL, na sigla inglesa), citados pela estação e televisão.

No entanto, o repelente de mosquitos não oferece proteção suficiente, por si só, e está a ser usado pelos militares como uma camada adicional de defesa contra a doença, juntamente com as máscaras e lavagem das mãos, adianta a Sky News.

O DSTL já partilhou as conclusões preliminares da pesquisa para que outras instituições possam colaborar na investigação e, eventualmente, desenvolver um produto que defenda a população do novo coronavírus.

A pandemia do novo coronavírus já causou a morte a pelo menos 820.180 pessoas em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP baseado em dados oficiais.



Portugal registou mais duas mortes e 362 novos casos de infeção por Covid-19 nas últimas 24 horas, indica o boletim epidemiológico revelado esta quarta-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS). É o maior aumento de novas infeções desde 15 de julho.

O número de óbitos aumenta para 1.807 e o de infeções para 56.274 desde a chegada da pandemia ao país, no início de março.