Jacob Blake. Milwaukee Bucks boicotam jogo contra os Magic

A NBA adiou as três partidas desta terça-feira à noite. Para além dos Bucks-Magic, mais tarde estavam agendados os jogos entre Houston Rockets e Oklahoma City Thunder, e Los Angeles Lakers e Portland Trail Blazers.

Os Milwaukee Bucks recusaram entrar em campo, esta quarta-feira à noite, para o quinto jogo da eliminatória dos "play-offs" frente aos Orlando Magic, devido à violência policial de Kenosha, que baleou Jacob Blake nas costas, que ficou paralisado da cintura para baixo, no último domingo.

A equipa dos Magic chegou a fazer exercícios de aquecimento, mas os jogadores dos Bucks não saíram do balneário.

A polícia de Kenosha, no estado norte-americano do Wisconsin, onde se situa Milwaukee, baleou Jacob Blake pelas costas enquanto este estava a ser detido e a entrar numa carrinha da polícia. O vídeo tornou-se viral nas redes sociais e reacendeu o tema da violência policial e do racismo nos Estados Unidos da América.

A quinta partida da primeira ronda dos "play-offs" tinha início marcado para as 21h30. Os Bucks lideram a série por 3-1 e poderia ser o último jogo da ronda, em caso de vitória.