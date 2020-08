Covid-19. Competições de hóquei, dança e judo podem regressar

Veja também:

A Direção-Geral da Saúde publicou, esta terça-feira, as regras para o regresso das competições desportivas. Várias modalidades que até agora estavam suspensas podem voltar a competir. A diferença está nos níveis de risco e nos testes necessários.

- O que dizem essas orientações?

Têm indicações genéricas sobre os cuidados a ter nos locais de prática desportiva, tanto para praticantes como para funcionários. Mas sobretudo têm a classificação de modalidades pelo risco que comportam.

- Quais são as modalidades de maior risco?

São todas aquelas que implicam contacto físico face a face. A começar pelas artes marciais. Judo, Karaté ou Kung Fu são alguns desses desportos que, ainda que sejam considerados de alto risco, podem agora voltar a ser praticados, tanto em treino como em competição.

- E que outras modalidades estão nessa categoria?

Nas modalidades de alto risco estão também a ginástica acrobática, a patinagem artística de pares, e a dança desportiva, na categoria de grupos e de danças latino-americanas. Também estão nesta categoria o polo aquático e o râguebi, mas o râguebi normal, digamos assim, porque o râguebi subaquático está nas modalidades de risco médio

- Quais são as outras modalidades de risco médio?

São várias categorias de hóquei: o hóquei em patins, o hóquei em linha e o hóquei subaquático. Está o andebol, o andebol de praia e o andebol em cadeira de rodas e está o futebol, assim como o futsal e o futebol de praia.

- Quais são as diferenças que implicam essas categorias?

A principal diferença é o risco em que os praticantes incorrem. Por isso, a DGS impõe testes consoante o risco das competições. Assim, não são precisos testes para treinos dentro das mesmas equipas em todas as modalidades seja qual for o nível de risco. Nas competições entre equipas de zonas em que não exista transmissão comunitária também não são precisos testes nas modalidades de baixo e de médio risco, mas nas modalidades de alto risco é preciso fazer testes até 48 horas antes da competição. Nas competições que envolvam equipas de zonas com transmissão ativa comunitária, não são necessários testes nas modalidades de baixo risco e nas modalidades de alto risco os testes são obrigatórios. Mas nas modalidades de baixo risco, como é o futebol, deixam de ser necessários testes obrigatórios. Os testes neste caso passam a ser aleatórios.