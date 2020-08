Pires, o matador da II Liga, não vê sucessor. "Será um recorde muito difícil de bater"

Ao longo da carreira, Pires cruzou-se com vários treinadores, mas escolhe o experiente Vítor Oliveira como o mais marcante, com quem se cruzou mais do que uma vez, em mais do que um clube.

"Como já disse noutras ocasiões, acho que todos os jogadores deviam ser treinados pelo Vítor Oliveira, é um líder. O Paulo Fonseca também, porque me ensinou bastante, aprendi muitos movimentos, apesar de já ter uns 32 anos, na altura. Ajudou-me muito naquela fase da minha carreira. Todos os treinadores foram importantes, aprende-se com todos, alguns marcam mais, outros menos", recorda.

Ser treinador sempre foi objetivo

Colocadas as chuteiras na prateleira, segue-se o cargo de treinador. O primeiro desafio será no banco da equipa sub-23 do Portimonense.

"Sempre foi um objetivo, fui absorvendo sempre coisas de vários treinadores e acho que, com a experiência que tenho, posso ajudar imenso. Sempre foi o meu objetivo treinar e estar por dentro do futebol", diz.

A proposta surge do clube com o qual ainda estava ligado contratualmente e onde é acarinhado, depois de seis épocas de ligação: "Já falávamos de ser treinador aqui há algum tempo. Sou uma pessoa muito acarinhada no clube e as pessoas fizeram-me esta proposta".

O objetivo é formar jogadores e lançar promessas para a equipa principal do emblema algarvio: "Queremos fazer crescer e transportar jogadores para a equipa principal. Queremos fazê-los crescer, ter uma visão do que é jogar ao mais alto nível e colocá-los a competir", termina.

Jorge Costa Pires nasceu em Amares, no dia 1 de abril de 1981. Jogou nos escalões de formação do Braga e do Amares. Foi pela equipa amarense que se estreou como sénior, antes de três épocas na equipa B do Braga.

Seguiram-se Portossantense, nova passagem pelo Amares, e Pontassolensse. Em 2007/08, marcou 26 golos, em 37 jogos, pelo Ribeiro, que jogava na II Divisão nacional. Transferiu-se para o Vizela, clube pelo qual, em 2008, se estreou na II Liga. O seu primeiro golo dos 114 na competição foi marcado no dia 2 de novembro, aos 58 minutos em Freamunde.

No ano seguinte integrou o plantel do Portimonense que alcançou subida à I Liga, escalão em que se estreou na época 2010/11, pelos algarvios.

Voltou à II Liga para jogar no Aves, no Feirense e no Moreirense. Em 13/14 alcançou a subida, pelos minhotos, e foi o melhor marcador do campeonato, com 22 golos. O bom desempenho valeu a Pires a primeira experiência internacional, no Benfica de Luanda.

Regressou a Portugal e ao Portimonense em 2014/15. Foi decisivo duas épocas depois na campanha de subida do clube, voltando a ser melhor marcador do campeonato, com 23 golos. Feito que repetiu em 2018/19, pelo Penafiel, com 16 golos.

Foi no Penafiel que na época terminou a carreira, aos 39 anos. O último assinado por Pires aconteceu a 29 de fevereiro de 2020, no Estádio 25 de abril, frente ao Nacional da Madeira.