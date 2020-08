Liga revela dez nomeados para melhor jogador do campeonato

A Liga de Clubes anunciou, esta quarta-feira, os dez nomeados para o prémio de melhor jogador da I Liga.

FC Porto, Braga e Famalicão são os clubes com mais destaque, cada um com dois nomeados. Alex Telles e Jesús Corona são os nomeados do campeão nacional, Ricardo Horta e Paulinho no Braga, Pedro Gonçalves e Fábio Martins no Famalicão.

Pizzi, do Benfica, Mehdi Taremi, do Rio Ave, Marcus Edwards, do Vitória de Guimarães, e Bruno Fernandes, que trocou o Sporting pelo Manchester United, em janeiro, são os restantes nomeados.

O prémio será resultado das votações dos treinadores e capitães da I Liga. A entrega será feita na sexta-feira, no "kick-off" da Liga de Clubes.