Geraldes quer repetir sucessos no Rio Ave

Francisco Geraldes quer voltar a atingir o sucesso que conseguiu na sua primeira passagem pelo Rio Ave. Em declarações aos meios do clube, o médio fala num clube que transmite "paz para trabalhar".

"É uma casa onde já fui muito feliz e espero repetir o que foi feito. É uma cidade que recebe muito bem as pessoas de fora e isso não foi exceção comigo. Isso repercute-se no que o clube tenta transmitir aos jogadores e isso dá-nos muita paz e tranquilidade para trabalhar", disse.

O médio regressa, desta feita em definitivo, e quer praticar um futebol positivo, que entusiasme jogadores e adeptos.

"Vim em busca de futebol positivo, que divirta os jogadores e também os adeptos. Acho que isso é fundamental para atingir bons resultados, sem bom futebol dificilmente se conseguem atingir bons resultados", afirma.

As condições de trabalho do clube são um fator de motivação e poderá atrair melhores jogadores para o clube no futuro: "A estrutura é muito forte, desde os pequenos detalhes como refeições, estágios, centro de treinos e tudo isso motiva melhores jogadores a vir para cá".