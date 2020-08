Famalicão contrata defesa-central brasileiro

O Famalicão anunciou, em comunicado, a contratação de Henrique Trevisan, com um contrato até ao final da temporada.

O defesa-central de 23 anos estreou-se no Brasileirão com o Figueirense com apenas 19 anos. Representou o clube até 2019, antes de assinar pelo Ponte Preta.

“Estou muito empolgado por representar o Futebol Clube de Famalicão. Espero retribuir a confiança demonstrada pelo clube e encaro este novo desafio com a expectativa de ajudar a equipa a realizar mais uma excelente temporada no campeonato português”, disse o jogador.