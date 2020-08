Especialista em Direito Desportivo considera que participação da Belenenses SAD na I Liga pode estar em causa

Tiago Machado acrescenta que, a" confirmarem-se esses factos", Pedro Proença não deverá autorizar que "a Belenenses SAD participe no campeonato deste ano".

O especialista em Direito Desportivo explica que se for provado que a Belenenses SAD cometeu crime fiscal e obteve indevidamente certidões de inexistência de dívidas da Autoridade Tributária e da Segurança Social, "a Liga tem que agir, juntamente com a entidade responsável e terá de aplicar as devidas sanções".

A notícia do jornal "Público" de que durante os últimos anos a Belenenses SAD fez pagamentos salariais a funcionários sem os processar e sem emitir os respetivos recibos de vencimento , em valores que rondaram um milhão de euros no final da temporada 2018/19, pode, em determinadas circunstâncias, ter consequências desportivas, na opinião de Tiago Machado.

SAD do Belenenses terá efetuado pagamento de salár(...)

O advogado reforça que estas punições só deverão avançar se houver uma confirmação cabal dos casos e sem lugar a dúvidas. Com os dados lançados pelo jornal Público, em causa estão campeonatos com classificações já homologadas e em que pode estar em causa "a verdade desportiva", mas também "concorrência desleal".

Tiago Machado não descarta sequer a intervenção da justiça federativa, apontando a possibilidade do "Conselho de Disciplina abrir um inquérito", como já fez no passado, e, sublinha, até em "casos com menos importância".



A situação é assumida pela sociedade e Rui Pedro Soares, presidente da SAD, argumenta que a administração considera que nos casos em questão "não há lugar a qualquer pagamento de imposto relacionado com estes vencimentos".

"Os ordenados não processados têm a ver com alguns adiantamentos feitos a jogadores. Têm a ver com situações anteriores à nossa gestão e têm a ver com uma interpretação diferente que a administração da SAD tem em relação à opinião dos Revisores Oficiais de Contas, em relação ao pagamento a jogadores que não são residentes em território nacional", explicou Rui Pedro Soares, em declarações ao "Público".