Desejo de Fernández

Carlos Fernández está nos planos do Benfica e o "Record" revela, na edição desta quarta-feira, que o Benfica também está nos planos do avançado. "Fernández quer vir", lê-se na manchete do diário da Cofina.

Espanhol encantado com a possibilidade de jogar na Luz. O avançado do Sevilha esteve emprestado ao Granada, na época passada. Marcou 13 golos, em 40 jogos. Os sevilhanos pretendem encaixar xerca de 15 milhões de euros com a venda de Fernández.

Ainda no mercado do Benfica, "A Bola " garante que o médio Patrick de Paula está quase fechado. Acordo com o Palmeiras. Jogador custará 18 milhões de euros. O Real Madrid está disposto a emprestar Mariano Díaz. O jogador tem a decisão nas mãos.