Belenenses SAD sob suspeita de fraude fiscal

A Belenenses SAD terá efetuado pagamentos salariais a funcionários sem os processar e sem emitir os recibos de vencimento. De acordo com investigação do jornal "Público", em causa estará uma dívida à Autoridade Tributária e à Segurança Social de cerca de um milhão de euros.

A situação é assumida pela sociedade e Rui Pedro Soares, presidente da SAD, argumenta que a administração considera que nos casos em questão "não há lugar a qualquer pagamento de imposto relacionado com estes vencimentos".

"Os ordenados não processados têm a ver com alguns adiantamentos feitos a jogadores. Têm a ver com situações anteriores à nossa gestão e têm a ver com uma interpretação diferente que a administração da SAD tem em relação à opinião dos Revisores Oficiais de Contas, em relação ao pagamento a jogadores que não são residentes em território nacional", explicou Rui Pedro Soares, em declarações ao "Público".

No último relatório e contas, um dos auditores anotou que "em 30 de junho de 2019 [último relatório e contas], a rubrica 'Remunerações a Pessoal' diz respeito a pagamentos efetuados a funcionários [998.810,12 euros], cujo processamento salarial não foi realizado".

Sem conhecimento desta situação, a Autoridade Tributária emitiu certidões de inexistência de dívida, fundamentais para o licenciamento da Belenenses SAD nas competições profissionais. A 14 de março de 2019, a SAD tinha na sua posse certidões do Estado que garantiam que as contribuições estão em dia.

De acordo com informações recolhidas pela Renascença, esta situação não tem implicações na atual inscrição da Belenenses SAD na Liga. Não estará em causa a presença da equipa na I Liga na próxima temporada.