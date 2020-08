Arouca troca a relva pela água em dia diferente de pré-época

O plantel do Arouca realizou um dia diferente de pré-época, esta quarta-feira, com uma atividade desportiva de lazer no Rio Paiva.

A equipa treinada por Armando Evangelista regressa esta época à II Liga, e viu essa subida confirmada pelo Tribunal Arbitral do Desporto, na terça-feira.

O plantel e também o "staff" técnico do clube participaram numa atividade de "river trekking" no Rio Paiva, que consistiu na subida do rio, com saltos para água e descida dos rápidos, numa atividade organizada por uma empresa local. A atividade começou e terminou na Praia Fluvial do Areínho.

Depois de um dia diferente de pré-temporada, a equipa regressa aos treinos nesta quinta-feira, no novo campo de treinos construído no Complexo Desportivo de Arouca.