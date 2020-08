Valência tem princípio de acordo com o Leeds por Rodrigo

O Valência anunciou que tem princípio de acordo com o Leeds United para a transferência de Rodrigo Moreno e já se despediu do avançado. De acordo com o "Superdeporte", jornal de Valência, o Leeds paga, no imediato, 30 milhões de euros por Rodrigo.

Fica em suspenso o pagamento de mais 10 milhões de euros, constantes de cláusulas por objetivos que o clube espanhol considera "fáceis" de atingir. Segundo o "Superdeporte", há outros valores que constam do contrato, que o Leeds poderá ter de pagar, mas que são mais difíceis de concretizar.

O negócio está fechado entre todas as partes e o contrato será assinado se Rodrigo passar nos exames médicos.

Nas redes sociais, o Valência já assumiu a saída do avançado, agradecendo "o esforço e compromisso das últimas seis épocas". Rodrigo, de 29 anos, chegou ao clube em 2014, proveniente do Benfica, a troco de 30 milhões de euros.