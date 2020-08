Trincão teve de fintar Messi no primeiro dia como jogador do Barcelona

O diretor-desportivo do Barcelona, Ramón Planes, s(...)

Bombardeado por perguntas sobre a saída de Messi, Francisco Trincão tentou, sempre com respostas breves, centrar em si uma conferência de imprensa que servia para o apresentar como reforço do Barcelona.

O extremo, contratado ao Braga por cerca de 30 milhões de euros, disse, apenas, que "gostaria que Messi ficasse". O processo ultrapassa-o e Trincão nem sequer pretende tirar conclusões de oportunidades que poderá ter, na sequência da saída do argentino.

A meta do jogador português, sublinhou, é "ser uma referência do clube". Sem entrar pelo dossiê Messi, Trincão também se esquivou a comparações com outros portugueses que passaram pelo Barcelona, como Luís Figo.