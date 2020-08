Kaminski troca vice-campeão da Bélgica por clube a segunda divisão inglesa

Thomas Kaminski é reforço do Blackburn Rovers. O guarda-redes troca o vice-campeão da Bélgica, o Gent, pelo clube que foi 11.º no Championship, a segunda divisão inglesa, na última temporada.

A transferência terá sido acertada, de acordo com a imprensa inglesa, por 500 mil euros.

Kaminski era titular do Gent, desde a sua chegada, proveniente do Kortrijk, em janeiro de 2019. Belga, com nacionalidade polaca, foi duas vezes campeão da Bélgica pelo Anderlecht, apesar de nunca ter tido estatuto de titular indiscutível no clube de Bruxelas.

O guarda-redes, de 30 anos, também foi campeão dinamarquês pelo Copenhaga, em 2016, com escassa utilização. A outra experiência que teve fora da Bélgica foi no Anorthosis do Chipre.