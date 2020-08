Ferencvaros elimina Celtic da Liga dos Campeões

O Ferencvaros ditou a grande surpresa da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, ao eliminar, fora de portas, o Celtic de Gasgow, por 2-1.

Siger e Nguen marcaram os golos da equipa húngara, que surpreendeu o Celtic.

O Omonia, do Chipre, também foi vencer por 2-0 a casa do Légia de Varsóvia, com Vítor Gomes no onze inicial dos cipriotas, enquanto que Kiko foi suplente utilizado.

No Légia, o médio André Martins foi suplent utilizado e Luís Rocha não saiu do banco.

O Cluj foi eliminado, em casa, pelo Dinamo de Zagreb, por 3-2, com o português Camora no onze da equipa romena.

O sorteio da terceira pré-eliminatória está marcado para o dia 31 de agosto e os jogos realizam-se a 15 ou 16 de setembro, apenas a uma mão.

Todos os resultados

Dynamo Brest 2-1 Sarajevo

Ludogorets 0-1 Midtjylland

Young Boys 3-1 Klaksvik

Suduva 0-3 Maccabi Tel-Aviv

Qarabag 2-1 Sheriff Tiraspol

Celje 1-2 Molde

Legia 0-2 Omonia

Cluj 2-3 Dínamo Zagreb

Celtic 1-2 Ferencvaros

AZ Alkmaar 3-1 Viktoria Plzen



NK Lokomotiva 0-1 Rapid Viena