Bruno Fernandes na equipa do ano da Liga Europa

Bruno Fernandes, médio do Manchester United, está entre os escolhidos para a equipa do ano da Liga Europa 2019/20.

O médio é o único português na lista de 23 jogadores escolhidos. Bruno Fernandes foi o melhor marcador da prova, com oito golos, marcados ao serviço do Sporting, durante a fase de grupos, e no Manchester United, nas rondas seguintes, até às meias-finais, onde caíram os "red devils".

O Sevilha, vencedor da prova, é o clube mais representado, com oito jogadores, seguido do Inter de Milão, finalista vencido, com seis eleitos.

A equipa:

Guarda-redes: Handanovic (Inter de Milão), Bounou (Sevilha), Karl-Johan Johnsson (Copenhaga)

Defesas: Reguilón (Sevilha), Jesús Navas (Sevilha), De Vrij (Inter de Milão), Coady (Wolves), Koundé (Sevilha), Tah (Bayer Leverkusen)

Médios: Bruno Fernandes (Manchester United/Sporting), Éver Banega (Sevilha), Havertz (Leverkusen), Fred (Manchester United), Taison (Shakthar Donetsk), Barella (Inter de Milão), Brozovic (Inter de Milão), Frei (Basileia)

Avançados: Lukaku (Inter de Milão), Lautaro Martínez (Inter de Milão), Rashford (Manchester United), Lucas Ocampos (Sevilha), Munir (Sevilha), De Jong (Sevilha)