Barcelona não dá Messi como perdido. "Estamos a construir uma equipa à volta dele"

O Barcelona não dá Messi como perdido e o diretor-desportivo, Ramón Planes, anuncia que o clube "está a contruir uma equipa à volta do Leo". "Não contemplamos uma saída do Messi, porque o que nós queremos é que o Leo fique connosco. Estou totalmente convencido de que ele vai continuar", disse.

Na primeira reação de um dirigente do Barça, após a manifestação do desejo de Messi de deixar o Camp Nou, Ramón Planes não desvaloriza a notícia, mas também não confirma que o jogador, ou algum dos seus representantes, tenha contactado o clube no sentido de encontrar uma solução para a sua saída.

"É uma notícia importante para nós, mas o que pensamos, já o dissemos várias vezes, é no futuro do Barcelona, com o melhor jogador do mundo e da história. Estamos numa fase em que temos de refletir sobre o que aconteceu esta época e pretendemos construir uma equipa à volta do melhor jogador do mundo", reforçou, após a conferência de apresentação do português Francisco Trincão, como reforço dos catalães.