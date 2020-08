Rali da Alemanha cancelado. Rali da Sardenha adiado três semanas

A Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou, esta quarta-feira, o cancelamento do Rali da Alemanha, devido à pandemia de Covid-19. A organização do evento viu-se obrigada a rever a presença no calendário do Mundial de Ralis (WRC), na sequência das restrições impostas no país ao ajuntamento de pessoas.

A prova estava agendada para 15 a 18 de outubro. Na sequência do cancelamento do Rali da Alemanha, o Automóvel Club de Itália (ACI) solicitou a remarcação do Rali da Sardenha para a data em que se iria realizar a prova germânica, de forma a não fazer coincidir o rali com o GP de Itália, em Fórmula 1.

"Neste ano muito díficil, o ACI quer proteger o desporto motorizado nacional e internacional confirmando a realização das nossas provas, como já demonstrou nos GP em Monza, Muggelo e Imola [circuitos que vão receber corridas da Fórmula 1 em 2020]", explicou o presidente do ACI, Angelo Sticchi Damiani.