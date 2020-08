Fim da quarentena no Reino Unido faz disparar viagens para Portugal

As marcações de viagens do Reino Unido para Portugal aumentaram 723% desde que os britânicos deixaram de ser obrigados a cumprir quarentena no regresso ao país. O número é de um dos maiores operadores britânicos de férias de praia (a On The Beach – OTB).

De acordo com o “Jornal de Notícias”, que divulga os números nesta quarta-feira, a hotelaria e o alojamento local já começaram a sentir os efeitos, com um aumento significativo no número de reservas, sobretudo para setembro e outubro.

As reservas dispararam até 47% no alojamento local. De acordo com os dados fornecidos ao JN pela plataforma AirDna, que monitoriza as reservas do Airbnb, Lagos, Carvoeiro, Quarteira e Albufeira foram os destinos que registaram maiores subidas.

Face a este aumento, as companhias aéreas aproveitaram para subir os preços dos voos. Os bilhetes de avião para Faro, por exemplo, aumentaram entre 400% e 1.250% – um aumento de que as companhias “low cost” estão a tirar proveito.

Quanto à portuguesa TAP, continua a não oferecer ligações para a capital algarvia, mas confirma que “a procura para os voos entre o Reino Unido e Portugal tem sido expressiva”.