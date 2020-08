Rui Silva cumpre "sonho de criança" ao ser chamado à seleção nacional

Rui Silva foi uma das traves-mestras da melhor época do Granada na La Liga, que permite ao guarda-redes "cumprir um sonho de criança" e estrear-se numa convocatória da seleção nacional.

O Granada regressou na última temporada ao principal escalão e acabou com a qualificação para a Liga Europa. O prémio, há muito devido, foi a chamada que recebeu de Fernando Santos e que emocionou Rui Silva.

"Foi com muita emoção e orgulho que vi a convocatória. Quando vi o meu nome entre os convocados, veio-me tudo à cabeça, lágrimas, muita felicidade. Pensei em todo o meu trajeto desde que comecei a jogar futebol até aqui. Foi um dos melhores dias da minha vida", diz, a Bola Branca.

Uma coisa é a convocatória, mas outra completamente diferente é a confirmação da valia. Rui Silva está determinado em convencer desde já o selecionador nacional, Fernando Santos.



"Uma coisa é competir no clube, outra é no treino e na seleção ainda mais. Vou tentar demonstrar a minha qualidade e capacidade, mostrar que estou capacitado para estar entre os melhores guarda-redes de Portugal e que mereci a confiança da equipa técnica. É isso que me compete quando começarmos a preparação", aponta.

O primeiro passo na equipa das quinas está dado. Agora, é trabalhar para ser um habitual nas convocatórias da seleção e apontar ao Europeu do próximo ano.



"Esse sonho está bem vivo em mim. Portugal está recheado de excelentes guarda-redes, o que é muito bom para o país. Estar nesta convocatória faz esse sonho manter-se vivo. Vou trabalhar para isso e para mercer possíveis chamadas no futuro", diz.