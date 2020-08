Marçal. "Mariano Díaz vai ajudar muito o Benfica"

Marçal, antigo companheiro de equipa de Mariano Díaz, considera que o avançado apontado ao Benfica é um quebra-cabeças para as defesas adversárias e seria um grande reforço para os encarnados.

O Real Madrid estará disponível para ceder o avançado que não entra nos planos principais de Zidane, mas, além de salário anual de quatro milhões de euros, o Benfica terá de convencer o jogador.

É que já noutras ocasiões Mariano Díaz terá rejeitado propostas para jogar noutros clubes, mesmo não sendo aposta no Real Madrid, onde na época passada, praticamente, não foi utilizado.

Marçal, lateral brasileiro que passou pelo Benfica, sem jogar, foi companheiro de Díaz quando este representou o Lyon na temporada 2017/18, tendo marcado 21 golos em 44 jogos. Em declarações a Bola Branca, Marçal sublinha que Mariano Díaz tem faro pelo golo, faz um uso eficaz das pernas e da cabeça e seria seguramente um bom reforço para o Benfica.

"O Mariano é um excelente jogador. Ajudou-nos muito no ano em que esteve aqui no Lyon. É um goleador nato, tem facilidade de remate com os dois pés e dá muito trabalho às defesas adversárias. É forte no jogo aéreo e nas bolas paradas. A concretizar-se a transferência, vai ajudar muito o Benfica", refere.

Baliza das quinas bem servida

No Lyon, Marçal partilha o balneário, entre outros, com o português Anthony Lopes. O guarda-redes e capitão do Lyon está de regresso aos convocados de Fernando Santos para a Liga das Nações, bem como Rui Silva, do Granada, de quem Marçal foi companheiro de equipa no Nacional da Madeira. A baliza da seleção está bem entregue e Marçal explica a Bola Branca porquê.



"O Anthony Lopes é fantástico. O problema familiar que teve já passou. Fisica e mentalmente está, agora, a cem por cento e pode ajudar muito a seleção portuguesa. Portugal tem três guarda-redes de grande nível, o Rui Patrício, o Anthony Lopes e o Rui (Silva) que jogou comigo no Nacional da Madeira e que está, agora, no Granada. É mais jovem mas tem muita qualidade e pode dar muito à seleção nacional", concluiu.