Agente de Gerson abre a porta para o Benfica. "Tudo é possível"

"Não tenho ainda informações sobre a situação, mas tudo é possível na vida. Tudo é possível", começa por exclamar o representante do jogador carioca, antes de dar conta da satisfação pelo suposto interesse das águias. Para mais, envolvendo o técnico que fez brilhar Gerson no "mengão".

Gerson, que trabalhou com Jorge Jesus no Flamengo, é um dos alvos encarnados para a nova época, juntamente com o atacante Bruno Henrique, e esperam-se desenvolvimentos nos próximos dias. O jornal "A Bola" desta terça-feira adianta que Facundo Ferreyra e Franco Cervi podem ser incluidos no negócio com os brasileiros.

Marcos da Silva, pai e empresário de Gerson, admite, em declarações a Bola Branca , que "tudo é possível" no que diz respeito à possível transferência do médio para o Benfica.

Gerson "tem muito" a fazer na Europa e na seleção brasileira

Desde que o técnico dos encarnados trocou o Rio de Janeiro por Lisboa que Gerson e Bruno Henrique estão entre os possíveis reforços do Benfica, oriundos do Flamengo, para 2020/21. Uma situação que, de acordo com Marcos da Silva, não afeta o médio de 23 anos.

"Não mexe com a cabeça do jogador, porque o jogador têm-me a mim por trás. Ele só tem que jogar, treinar e esforçar-se. A cabeça que deve 'esquentar' é a minha", atira o empresário e progenitor.

Marcos desvaloriza o facto de Gerson não ter conseguido fixar-se na Europa, quando passou por Itália entre 2016 e 2018. Há que seguir em frente, até porque a seleção também está no horizonte do jogador, defende Marcos da Silva.



"Temos muito que mostrar ainda, não só na Europa, como jogador. E há que pensar somente no presente e trabalhar. Quando se escolhe uma carreira de futebolista, há que estar pronto e preparado para trabalhar em qualquer lugar do Mundo. E temos esperança na convocatória [também] para a seleção brasileira, que é o grande sonho de qualquer atleta. Vamos ver", termina.