​Projeto-piloto apresenta “Cantares e Saberes” no Alentejo

O projeto piloto “Não brinques com o Fogo” chega este sábado, dia 29, ao Alentejo, com o desígnio de sensibilizar para a prevenção de incêndios através das artes visuais e da música.



“Cantares e Saberes”, é o nome da ação que vai decorrer em Atalaia, no concelho de Gavião (Portalegre), promovida pela associação cultural e artística “Panóplia”, com vários apoios, nomeadamente da autarquia local e da Direção Regional de Cultura do Alentejo (DRCAlen).

A iniciativa “está integrada no projeto-piloto “Não Brinques com o Fogo!”, fruto de uma parceria entre a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) e o Ministério da Cultura, com o objetivo de valorizar o poder das artes no convite à reflexão sobre aspetos como as alterações climáticas e a proteção do ambiente”, explica a DRCAlen, numa nota enviada à Renascença.

A atividade tem início marcado para as 15h00 do próximo sábado, na Casa do Povo de Gavião, e compreende um workshop de “street art”, dinamizado pelo artista Effe, que vai dar a conhecer aos participantes, as técnicas básicas das artes urbanas, centrando-se na temática das consequências florestais dos incêndios para, em conjunto, finalizarem a pintura de uma parede, já começada pelo artista.

A ação continua pela noite, onde a partir das 21h00, no Miradouro do Cruzeiro, vai decorrer uma sessão, com a participação de diversas entidades, para dar a conhecer o projeto-piloto e o enquadramento do “Cantares e Saberes”. A sensibilização para a prevenção dos fogos e a importância da arte e da cultura na transmissão de mensagens de sensibilização, são outros pontos em destaque neste encontro.

A noite prossegue com a exibição do vídeo "Tempo de (Re)viver", produzido por Francisco Leocádio, que reúne testemunhos de alguns dos residentes locais do concelho do Gavião que já combateram ou foram afetados pelos incêndios. A sessão termina com um concerto do Pedro Vicente Trio onde, num ambiente intimista, os artistas vão apresentar uma música produzida propositadamente para o evento, dando mote a uma mensagem de sensibilização.

A Cantares e Saberes “cumprirá todas as regras de segurança e higiene, sendo obrigatório o uso de máscara em todos os momentos”, sublinha a DRCAlen, acrescentando que “todas as atividades são abertas ao público, mas com limite de capacidade, encontrando-se sujeitas a inscrição (no caso do workshop) ou a reserva e levantamento de bilhetes.”

A Panóplia é uma associação cultural sem fins lucrativos que tem como objetivo criar oportunidades e apoiar os artistas emergentes em Portugal.

Projeto nacional abrange concelhos com risco elevado de incêndio

O uso da arte como forma de educar e sensibilizar para uma mudança de comportamentos, é o grande objetivo do projeto nacional “Não brinques com o Fogo”, lançado em junho pelo Ministério da Cultura, em colaboração com a Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF).

“Trata-se de uma iniciativa inscrita numa dinâmica de colaboração entre Cultura e Ambiente, que valoriza o poder das artes no convite à reflexão sobre aspetos como as alterações climáticas e a proteção do ambiente”, justificou, na ocasião, a ministra da Cultura, Graça Fonseca.

O investimento da AGIF, para as várias regiões do país abrangidas pelo projeto-piloto, foi de 185 mil euros, para a produção de espetáculos multidisciplinares ao ar livre e ações de capacitação das populações. No caso do Alentejo, o projeto cultural da associação “Panóplia”, foi o escolhido pelo júri.

Os espetáculos ao ar livre são presentados a partir de agora e até outubro, nos concelhos considerados prioritários pela AGIF, segundo a sua classificação com grau de risco elevado. Estão nesta lista, os concelhos de Vila Nova de Poiares, Coimbra, Penacova, Ourém, Paredes, Gondomar, Gavião e São Brás de Alportel.