Sporting defronta Belenenses e Portimonense na pré-época

O Sporting anunciou, esta terça-feira, que vai realizar amigáveis frente ao Portimonense e Belenenses SAD nos próximos dias, como parte do estágio que está a relizar no Algarve.

Depois de já ter defrontado o Farense, a equipa de Rúben Amorim vai medir forças com o Portimonense, no Portimão Estádio, a 28 de agosto, sexta-feira, às 20h30.

No domingo, novo teste para os leões, no Estádio do Algarve, frente ao Belenenses SAD de Petit. O Sporting fica no Algarve, em Lagos, até ao próximo dia 30.