Adán preparado para lutar pela titularidade com Maximiano

Adán quer lutar pela titularidade na baliza do Sporting. O novo guarda-redes espanhol dos leões vai lutar por um lugar na baliza com Luís Maximiano e Renan Ribeiro, competição que encara como positiva para o plantel.

"Eu e os meus concorrentes estamos preparados para o que o treinador decidir. Todos queremos jogar e acho que é bom para o grupo existir competitividade em todas as posições. Eu tenho a ambição que o treinador me escolha para jogar. Se assim não for vou continuar a trabalhar para ganhar o lugar", disse, à Sporting TV, no estágio em Lagos.

Como um dos reforços, o guardião teve de passar pela praxe de grupo para ser integrado, um momento que recorda com felicidade.

"Fui muito bem recebido. No jantar de ontem, tive de cantar como parte da praxe e fiquei feliz de proporcionar um momento divertido aos meus colegas. Este é um grupo muito bom, forte, unido e com vontade de começar a temporada", recorda.

Adán fez o balanço das primeiras sessões de treino no Sporting, marcadas pela intensidade habitual da pré-época: "Estou contente e muito entusiasmado, porque tinha muita vontade de estar aqui. Os trabalhos estão a ser duros e com muita intensidade, muita bola e muito trabalho físico, o que é normal nesta fase da temporada. Temos de ter um grupo forte para um ano que será muito duro. Toda a equipa está mentalizada disso".