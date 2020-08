Igreja Católica aposta e premeia cinema português no Festival IndieLisboa

A 17ª edição do Festival Internacional de Cinema arranca esta terça-feira e decorre até 5 de Setembro. Como acontevce desde há 10 anos, a Igreja Católica, através do seu Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, participa no "IndieLisboa".

Trata-se de uma participação que visa ir "ao encontro da 7.ª Arte e dos seus protagonistas para descobrir linguagens e enunciações reveladoras de arte e pensamento, que têm expressado sempre pontos de contacto com a espiritualidade cristã”, explica a Pastoral da Cultura.

O envolvimento da Igreja neste festival de cinema vai precisamente ao encontro das palavras do Papa Francisco quando se refere à expressão "Igreja em saída", sublinha o secretariado da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais.

Esta comissão irá atribuir o Prémio ‘Árvore da Vida’ a um dos filmes selecionados pela organização para a secção 'Competição Nacional', tendo como critério “os seus valores espirituais e humanistas, a par das qualidades cinematográficas”.

Do júri deste galardão fazem parte Inês Gil, cineasta e professora de Cinema na Universidade Lusófona, Helena Valentim, docente do Departamento de Linguística da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e o padre António Pedro Monteiro, secretário provincial dos Dehonianos e capelão hospitalar.

O ‘Prémio árvore da vida’ tem um valor de dois mil euros e é atribuído pela Igreja Católica desde 2010, naquele que é considerado o “mais importante festival de cinema independente em Portugal”.

Recorde-se, que a 17.ª edição do ‘IndieLisboa’, prevista para acontecer entre 30 de Abril e 10 de Maio, foi adiada por causa da pandemia e vai decorrer agora a partir desta terça-feira, 25 de Agosto, até 5 de Setembro, nos cinemas São Jorge e Ideal, na Culturgest, na Cinemateca Portuguesa, e este ano também no terraço do Capitólio, com sessões de cinema ao ar livre. Inclui ainda a secção dedicada aos mais novos, o chamado ‘IndieJúnior’.

A programação do festival de cinema pode ser vista aqui.