Manuel Serrão espera renovação de Alex Telles e explicações sobre Nakajima

O arranque da nova época do campeão nacional está ainda numa fase embrionária, pelo que a gerar expetativas sobre o que se pode esperar é ainda irreal. Manuel Serrão defende que o dia 1 do FC Porto para a temporada 2020/21 mostra que há ainda vendas para fazer, que permitam uma ida ao mercado em busca de reforços, porque, para já, só chegaram Carraça e Cláudio Ramos, a custo zero.

O adepto e comentador dos azuis e brancos gostou de ouvir Alex Telles anunciar que iria começar a época no Olival, mas a maior satisfação seria o anúncio da renovação de contrato com o brasileiro.

"Fico muito satisfeito que ele queira começar uma nova época no Porto, mas ficaria mais satisfeito, e mais confiante, se esse começo de nova época coincidisse com a renovação de contrato", observa, em entrevista à Renascença.

Serrão não esquece os casos de Herrera e Brahimi, que saíram a custo zero, e recusa voltar a ver um jogador de grande valia "assinar a meio da época" por outro clube, deixando o Dragão sem qualquer retorno financeiro, a exemplo do que sucedeu com o mexicano e o argelino.

"Tenho a certeza que em relação a alguns atletas que terminam vínculo no próximo ano, a direção do Porto não vai deixar que se passe o que se passou com Herrera e Brahimi. Ou verão os contratos renovados, ou serão vendidos", afirma.

À espera de explicações sobre Nakajima

Nakajima não se apresentou ao trabalho no dia de arranque da pré-época e Manuel Serrão manifesta perplexidade com o caso. O comentador reclama explicações da administração da SAD para que os adeptos fiquem, em definitivo, esclarecidos.

"Tenho a certeza que a administração irá explicar, nas próximas horas, porque é que ele não se apresentou. Houve declarações do presidente e do Luís Gonçalves de que ele seria reintegrado, e não foi. Os adeptos do FC Porto esperam explicações", reforça, nestas declarações a Bola Branca.

Campeonato e rivais

O FC Porto conquistou a dobradinha a época passada, campeonato e Taça de Portugal, pelo que arranca como "o favorito número um" para a nova época, na opinião de Manuel Serrão.

A nível internacional, o comentador espera que a equipa de Sérgio Conceição passe a fase de grupos da Liga dos Campeões, mas nas competições internas, espera que ganhe, até porque terá pela frente dois adversários, na sua opinião, com "expectativas falsas".

"São duas incógnitas, uma rica [Benfica] e outra pobre [Sporting]. Não tenho a certeza de que apesar de estar a despejar dinheiro em cima da equipa e do treinador, o Benfica consiga arrancar uma época melhor de que a do ano passado, não tenho essa certeza, vamos ver. Em relação ao Sporting, é o contrário. Não há grandes investimentos, nem compras, tem um treinador que não está pago, mas está a trabalhar. Não se sabe o que pode sair dali", analisa o sócio portista.