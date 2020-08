Diogo Queirós integra pré-época do FC Porto

A integração do defesa Diogo Queirós é a grande novidade no segundo treino da pré-época do FC Porto.

O central de 21 anos esteve cedido na última temporada aos belgas do Mouscron, e integrou o segundo dia de trabalhos dos dragões.

A sessão de trabalhos voltou a dividir-se entre uma sessão de treino e uma bateria de exames médicos aos jogadores.

Sérgio Conceição orientou o treino com 28 jogadores, depois da integração de Diogo Queirós. Iván Marcano é o único nome no boletim clínico, a fazer tratamento à grave lesão no joelho, sofrida em maio. Zé Luís continua em isolamento depois de contato com um caso positivo de Covid-19 e Shoya Nakajima ainda não foi reintegrado no plantel.

O FC Porto volta a treinar na quarta-feira, no Olival.