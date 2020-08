Benfica pode contribuir para saída de Zé Luís do FC Porto

O Benfica pode, de forma indireta, contribuir para a transferência de Zé Luís. As ligações estão nas notícias desta terça-feira, que indicam uma relação de interesses que, no fim da estrada, junta os dois grandes candidatos ao título em Portugal.

Zé Luís, de acordo com a Radio Galega, é pretendido pelo Celta de Vigo, mas a prioridade dos espanhóis é Carlos Fernández, avançado que jogou no Granada na temporada passada, por empréstimo do Sevilha.

Carlos Fernández, que segundo avança o "Record", está a ser negociado pelo Benfica. Os encarnados tratam de encontrar alternativas a Darwin Nuñez e Cavani, e Carlos Fernández está na lista de Jorge Jesus. O treinador já tinha, inclusivamente, referenciado o avançado quando estava no Flamengo.