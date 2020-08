"Off the record". Expresso admite erro em vídeo de António Costa que caiu nas redes sociais

Veja também:

O “Expresso” admite que errou ao enviar para duas televisões um vídeo com uma conversa privada entre o primeiro-ministro e jornalistas, à margem de uma entrevista àquele jornal.

Num esclarecimento aos leitores divulgado esta segunda-feira, o semanário explica que depois da entrevista foram recolhidos planos de corte para a edição vídeo mas, por lapso, o microfone da câmara ficou ligado captando a conversa “off the record” que causou a indignação da Ordem dos Médicos.

As imagens com as declarações “em off” de António Costa foram enviadas para duas televisões na tarde de sexta-feira, um “erro” que o Expresso “assume por inteiro”.

Assim que se apercebeu da situação, o jornal pediu às televisões que não utilizassem a parte da conversa privada e que apagassem o ficheiro do arquivo.

As declarações não foram utilizadas nas peças transmitidas na TV, mas acabaram por surgir nas redes sociais.

“No sábado à noite, o “Expresso” recebeu via WhatsApp um vídeo com os mesmos sete segundos, mas que não é o original do Expresso. Em concreto, houve edição de som, aumentando-o de forma a que fosse perfeitamente audível; e foi gravado de um monitor, o que facilmente pode ser comprovado na sua visualização, por comparação com a qualidade de imagem do vídeo original. Alguém gravou o vídeo com um telemóvel ou outro dispositivo, fazendo-o correr primeiro via Whatsapp, depois junto de outras redes sociais”, refere o jornal, em comunicado.

O Expresso já pediu ao Facebook, Twitter e YouTube que eliminem este conteúdo, por violação dos direitos de autor e vai continuar o apuramento de responsabilidades internas.