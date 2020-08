PSD de Fafe pede ao Ministério Público que apure responsabilidades sobre concerto

Veja também:

O PSD de Fafe exige a atuação do Ministério Público (MP) para "aferir responsabilidades" sobre o concerto interrompido no sábado pela autarquia por não cumprir as regras de distanciamento social devido à Covid-19 nem estar licenciado.

"Nós tudo faremos para que haja um esclarecimento cabal com a necessária e urgente responsabilização política", refere a concelhia social-democrata de Fafe, em comunicado, devido ao evento que no sábado juntou ao ar livre "cerca de mil pessoas", algumas das quais "sem cumprir o distanciamento social e uso de máscara".

Contactada pela Lusa, a Câmara de Fafe, distrito de Braga, explicou por escrito que "o espetáculo não deveria sequer ter começado por não respeitar as regras estabelecidas para este tipo de acontecimentos, nem estar licenciado", tendo sido "interrompido por ordem expressa" da autarquia mal esta soube "o que se estava a passar".

A autarquia, liderada pelo socialista Raul Cunha, esclareceu ainda que o evento "foi da iniciativa do artista" e que, "considerando que o setor económico da cultura e dos espetáculos atravessa um período de acentuada crise, a Câmara prestou um apoio mínimo".

Tal traduziu-se, acrescenta, na cedência do palco que "já estava instalado no local" e no alerta aos promotores "para a necessidade do cumprimento das orientações da Direção-Geral de Saúde (DGS)" relativamente à concentração de pessoas e realização de eventos em contexto de pandemia.

"Não foi emitida nem solicitada qualquer licença. Desconhecemos se os promotores obtiveram algum parecer das autoridades de Saúde", observa o município.

O PSD diz não aceitar ou compreender a posição oficial da Câmara de Fafe, que, "sob a desculpa de apenas ter cedido o palco, tenha promovido um espetáculo sem exigir o seu licenciamento".

O PSD diz não conseguir "perceber como é que Raul Cunha, médico de profissão [e presidente da autarquia], tenha demonstrado uma falha tão grave na defesa da saúde pública local, numa altura em que os últimos números têm vindo a demonstrar o crescimento de casos de Covid-19 no concelho".

Os social-democratas destacam que "um agente político é eleito para implementar medidas, mesmo que impopulares, caso o interesse superior das pessoas e da comunidade estejam em causa, não para fugir ao assunto quando as responsabilidades dos seus atos, ou neste caso, a falta deles, coloquem em risco a saúde pública".

"É suposto que a programação cultural do concelho se adapte à realidade que se vive e não vá na corrente do populismo a todo o custo", acrescentam.

Na segunda-feira, confrontada com a realização de um concerto em Fafe, a diretora-geral da Saúde foi taxativa na manifestação de "preocupação" pelos riscos de expansão de casos de Covid-19 associados à concentração de pessoas.

A responsável da DGS apelou "a quem esteve presente no evento e venha a ter sintomas para contactar de imediato a Linha SNS 24".