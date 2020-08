Festa do Avante. Normas da DGS permitem concertos sem cadeiras

Os lugares têm de ser marcados, mas as cadeiras não são obrigatórias. As normas da Direção Geral da Saúde (DGS) sobre a utilização de equipamentos culturais permitem ao PCP realizar os concertos como pretende na Festa do Avante: com os espetadores em pé.

Este é um dos assuntos ainda em negociação entre a DGS e a organização da festa anual comunista. Ainda na segunda-feira, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse que as negociações prosseguem e lembrou que a responsabilidade pelo cumprimento das regras é da entidade organizadora. Graça Freitas também explicou que a Festa do Avante tem várias vertentes e que cada segmento terá regras próprias, de acordo com as orientações especificas. Ou seja, a zona de comidas terá de cumprir as regras para a alimentação, os concertos terão de cumprir as regras dos concertos.