Crianças em risco e isoladas 14 dias? “Estão frágeis e precisam de convívio”

Uma orientação da Direção-Geral de Saúde determina que as crianças e jovens em perigo, que são retirados às famílias, têm de cumprir um isolamento de 14 dias quando são institucionalizados.

Ao jornal "Público", a DGS reconhece que as medidas são "extremamente penalizadoras", mas justifica que não as implementar pode atentar contra o interesse de outras crianças.

Desde o início da pandemia que a DGS equipara crianças e jovens a idosos. “A infeção na criança e no jovem é muitas vezes assintomática e de evolução benigna; no entanto, há que prevenir a transmissão aos cuidadores.”

Segundo as orientações, até as crianças da mesma família só podem ficar juntas se entrarem no mesmo dia. Quanto aos bebés, em que o afastamento social é muito difícil e não há controlo de esfíncteres, para além da máscara cirúrgica, bata e luvas descartáveis, o cuidador deve colocar também um avental impermeável.